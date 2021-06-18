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Белорусов ждут жаркие выходные

Столбики термометров достигнут отметки в 33 градуса. Осадки не прогнозируются.Сухая и жаркая погода сохранится в начале следующей недели. Лишь со вторника возможны кратковременные дожди и грозы.


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