Белорусская АЭС уменьшает углеродный след на 7 млн т в год – замминистра энергетики

Белорусская атомная электростанция обеспечивает около 40 % всей выработки электроэнергии в Беларуси и стала важнейшим фактором энергетической независимости страны, заявил заместитель министра энергетики Беларуси Константин Аношенко на форуме "Чистая энергия: вклад Беларуси и России в достижение Целей устойчивого развития", передает БЕЛТА.

"Сегодня Белорусская атомная электростанция обеспечивает порядка 40 % всей выработки электрической энергии в нашей стране. Это очень существенный вклад в обеспечение энергетической независимости и устойчивости нашей энергосистемы", - сказал Константин Аношенко.

Он отметил, что надежное и доступное энергоснабжение является одним из важнейших условий экономического развития страны, напрямую связано с конкурентоспособностью экономики, развитием промышленности и долгосрочным экономическим ростом.

"Станция играет очень важную роль в реализации Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, а именно, достижении цели номер семь - это обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения для населения, для промышленности нашей страны", - отметил замминистра.

По словам Константина Аношенко, атомная энергетика позволяет Беларуси одновременно решать следующие задачи - надежно обеспечивать потребителей электроэнергией, снижать углеродную нагрузку. "Атомная станция - это дешевый и надежный энергоисточник для наших потребителей. Это источник, который позволяет генерировать электрическую энергию без выбросов парниковых газов. И он не зависит от погодных либо климатических факторов", - подчеркнул замминистра.

Он подчеркнул, что с учетом географических и климатических особенностей Беларуси атомная генерация является важным элементом сбалансированной энергетической системы. "Каждая страна для себя должна определяться, каким образом она выстроит свой энергетический баланс. Республика Беларусь приняла стратегическое решение интегрировать атомную электростанцию для того, чтобы обеспечить наиболее эффективный баланс производства и потребления электрической энергии", - сказал Константин Аношенко.

Замминистра привел конкретные показатели работы БелАЭС. По его словам, с момента включения первого энергоблока в сеть станция уже выработала более 66 млрд кВт.ч электроэнергии. Это позволило заместить около 16 млрд куб. м природного газа. "Это значительные экономические средства, которые в противном случае пришлось бы направлять на оплату энергоресурсов. Эти средства остаются в стране и работают на благо нашей экономики", - отметил он.

Значителен и экологический эффект атомной генерации. Ежегодно БелАЭС позволяет сокращать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн т. "Чтобы получить сопоставимый эффект за счет поглощения углекислого газа, потребовалось бы дополнительно посадить порядка 1 млн га леса", - сказал замминистра.

Константин Аношенко подчеркнул, что развитие атомной энергетики дает Беларуси не только надежный источник электроэнергии, но и дополнительный импульс технологическому развитию. Эксплуатация АЭС требует развития компетенций в ядерной физике, радиационной безопасности, материаловедении, автоматике и информационных технологиях. "Это, по сути, выбор в пользу инновационного и технологического развития нашей страны", - подчеркнул он.

Атомная генерация способствует и расширению использования электроэнергии в различных сферах. В частности, в Беларуси развивается электрическое отопление. Уже построено более 220 тыс. кв. м жилья с использованием соответствующих технологий, а более 178 тыс. физических лиц получили технические условия на подключение действующего жилого фонда для отопления и горячего водоснабжения с использованием электрической энергии.

Еще одно направление - развитие электротранспорта. По словам замминистра, в 2025 году прирост количества электромобилей в Беларуси более чем в два раза превысил показатель предыдущего года. Эта тенденция сохраняется и в 2026 году.

"Уже сейчас по дорогам страны ездит порядка 65 тыс. электромобилей. У нас построено более 2700 точек зарядки электротранспорта", - сообщил он.

Замминистра также отметил, что дальнейшее развитие атомной энергетики рассматривается с учетом растущих потребностей экономики. Совместно с госкорпорацией "Росатом" прорабатывается вопрос строительства третьего энергоблока на площадке действующей Белорусской АЭС.

Кроме того, поставлена задача рассмотреть возможность строительства второй атомной электростанции в Беларуси. "Решение задач атомной программы, конечно же, невозможно было без тесного белорусско-российского сотрудничества. Нашим основным партнером в этом вопросе выступает госкорпорация "Росатом", - сообщил Константин Аношенко. Он подчеркнул, что атомная энергетика для Беларуси является фактором укрепления экономической самостоятельности.

Форум "Чистая энергия: вклад Беларуси и России в достижение Целей устойчивого развития" проходит 8 сентября в Минске. Одной из центральных тем мероприятия стало достижение ЦУР 7 "Недорогостоящая и чистая энергия".