Белорусская академия авиации впервые выпустит гражданских пилотов. Расскажем, на что сделали ставку

В Белорусской академии авиации курсантов обучают покорять небо. Так, в 2025 году учреждение впервые выпустит гражданских пилотов. До этого специалистов готовили в России.

Открытие набора на факультет гражданской авиации можно смело считать прорывом.

В подготовке гражданских пилотов - ставка на практику

Первым делом - самолеты. 14 тыс. человек, влюбленных в небо, выпустила Академия авиации за свою историю. А еще порядка 1300 учатся сейчас. На 10 специальностях обучают от техников до элиты авиации летного экипажа.

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Егор Галузо факультет гражданской авиации заканчивает в этом году. В копилке 150 часов летной практики на настоящем самолете, оттого и чувствует себя за штурвалом как рыба в воде.

Перед тем как подняться в небо, свои навыки будущие пилоты оттачивают на специальных тренажерах. Так, например, один из них полностью копирует кабину пилота и все то, что за бортом. Все полностью автоматизировано. Несколько нажатий на кнопки - и можно поменять время суток, летные и погодные условия.

Егор Галузо, курсант Белорусской государственной академии авиации:

"Перед тем как сесть в кабину, мы для этого и проводим наземную подготовку и часы в аудиториях. Ведь все это требует определенных навыков, требует изучения, ведь как бы можно выучить основное, что вот есть труд, сели, завелись, дали взлетную, полетели. Но ведь так все это не происходит. Нужно знать каждую кнопочку, за что она отвечает, уметь оперировать во время выполнения полета. А в воздухе для принятия решения отводятся секунды".

Физическая подготовка курсантов Белорусской академии авиации

Профессия пилота скажет welcome только носителям отличного авиационного английского. Ведь на нем и происходит общение пилота и диспетчера в формате "земля - воздух". Помимо теоретических и практических занятий, курсанты должны держать себя в отличной физической форме.

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Александр Паркалов, курсант Белорусской государственной академии авиации:

"Как минимум два-три раза. Это общие силовые тренировки, поддерживающие тонус мышц и выносливость. То есть это, например, скакалка, бег, плавание. Все, что развивает нашу сосудистую систему".

Чтобы будущих пилотов в небе не укачивало, тренируют и вестибулярный аппарат.

Белорусская академия авиации востребована у иностранцев

Рост пассажиро- и грузопотока, открытие и возобновление рейсов в регионы России и в страны дальней дуги. Все то, из-за чего и назрела подготовка отечественных пилотов. Но учиться к нам приезжают и иностранцы.

Захар Машарский, декан факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

"География достаточно большая. Это Африка, Азия, страны СНГ, Таджикистан, Туркмения, Кыргызстан, Российская Федерация. Так, конечно, большей частью это наши белорусы, которые поступают. Иностранцев в первую очередь прельщает цена обучения. По сравнению с теми же авиационными вузами в Российской Федерации, у нас цена значительно ниже. Плюс сама Беларусь - страна более спокойная, более размеренный ритм жизни, более дешевая, опять же, если мы берем какие-то столичные московские вузы. Престиж есть, и в обществе сейчас есть тренд Академии авиации".

Такие специалисты будут востребованы во всем мире, и без работы уж точно не останутся. И главное, такие кадры не упустить и оставить в стране. Ведь для самореализации созданы все условия.

Александр Паркалов, курсант Белорусской государственной академии авиации:

"Задача обучения и в академии, и дальнейшего - это развивать эти навыки и компетенции, чтобы в какой-то ситуации человек правильно реагировал в соответствии с ситуацией. Есть технические, нетехнические навыки пилота. Это очень важно. Например, нетехнический навык - это умение работать в экипаже: как я справляюсь с рабочей нагрузкой, как я веду себя в экипаже, как я распределяю обязанности между другими членами экипажа, то есть бортпроводники и либо другой пилот. То есть сейчас концепция есть Pilot Flying - это пилот, который управляет и Pilot Monitoring - это тот пилот, который контролирует".