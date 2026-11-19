Белорусская делегация во главе с заместителем председателя Совета Республики Игорем Брилевичем принимает участие в осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.

Минск и Ашхабад сегодня активно развивают межпарламентский диалог в рамках двусторонних контактов и многосторонних площадок СНГ и ОБСЕ. Так, в Туркменбаши в первый день работы сессии белорусские парламентарии встретились с председателем Меджлиса Туркменистана.



Игорь Брилевич, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "У Беларуси и Туркменистана совпадают точки зрения абсолютно по всем позициям глобальной повестки, поэтому мы будем развивать все эти направления. Конечно же, площадка МПА СНГ - это замечательная возможность для того, чтобы сверить часы, чтобы согласовать свои позиции и работать на укрепление суверенитета наших стран. Безусловно, в рамках заседания комиссий будут озвучены инициативы. На площадках МПА СНГ мы также выступим с определенной информацией. Наш совместный проект с Советом Федерации Российской Федерацией "Поезд Памяти" пользуется большой популярностью. Конечно же, нам очень приятно будет поделиться со всеми участниками МПА СНГ своим опытом".

Участие в сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ принимают делегации девяти стран. В 2026 году Туркменистан председательствует в Содружестве Независимых Государств.