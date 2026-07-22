Белорусская фармацевтика - одна из опор системы здравоохранения и важный сектор экономики

Фармацевтическая отрасль в Беларуси в числе стратегических. За последние годы страна не только укрепила внутренний рынок, но и усилила свои позиции на внешних площадках. Налажены поставки в Саудовскую Аравию, Катар, Гану, Россию и другие страны.

Белорусская фармацевтика сейчас - одна из опор системы здравоохранения и важный сектор экономики, который активно наращивает производство и экспорт. География поставок расширяется. Если говорить о денежном выражении, то цифры достигают 1,5 млрд долларов в год. В портфелях белорусских предприятий сотни наименований препаратов - от самых востребованных дженериков до оригинальных и инновационных разработок.

Юрий Походня

Юрий Походня, гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром":

"Беларусь является достаточно развитой страной в плане экспорта, предприятия экспортируют широкий круг препаратов различных нозологических групп. Нужно отметить, что порядка 80 % инъекционных препаратов наших заводов поставляются на экспорт. Ежегодно экспортные позиции растут. Мы обеспечиваем экспортные поставки как в ближнее зарубежье, так в ближневосточные страны, в начале своей поставки в страны дальней дуги".

Только за последние 5 лет в стране разработано и освоено несколько сотен новых лекарственных средств, которые закрывают ключевые потребности системы здравоохранения. Акценты в том числе и на препараты, которые помогают бороться с онкозаболеваниями.

Юрий Походня, гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром":

"Преимущественная доля белорусских препаратов имеет гораздо более низкие цены, они более доступны по сравнению с импортными препаратами. Но надо отметить, что качество белорусских препаратов признано, оно очень высокое. Система фармнадзора и производства предполагает, что наши препараты полностью соответствуют всем самым строгим мировым требованиям по качеству и по содержанию."

Для внутреннего рынка белорусские лекарства - это в первую очередь вопрос доступности и импортозамещения. Серьезное внимание уделяется качеству и безопасности продукции.

Сергей Марченко

Сергей Марченко, заместитель гендиректора по инновационному развитию РУП "Белмедпрепараты":

"Все стадии разработки и производства достаточно жестко регламентированы и выполняются по соответствующим планам и регламентам. Разработка лекарственного препарата начинается с выбора данного препарата, который будет интересен непосредственно населению, стране. Он будет необходим, он будет нужен в плане импортозамещения. Затем происходит литературный поиск источников, каким образом его можно получить, приготовить, разработать технологию. Затем, естественно, закупаются субстанции, проходит ряд технологических работ и стадий".

Фармацевтическая отрасль Беларуси все заметнее работает в логике высоких технологий и глобального рынка. Экспортные контракты и инновационные разработки здесь становятся не бонусом, а обязательной частью стратегии развития.