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Белорусская граница на замке?
Насколько мы готовы отражать или нивелировать угрозы на границе, не допуская вторжения, на замке ли белорусская граница, спросили у аналитика Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Александра Маркевича.
Беларусь значительно усилила охрану границы еще с 2014 года на южных рубежах, отметил он. "А после начала специальной военной операции мы беспрецедентные меры приняли по охране границы. Туда направлено большое количество резервов, вооруженных сил, спецназ внутренних войск, местное население сориентировано, пограничники усилены, в том числе и маневренные группы были сформированы и получили опыт слаживания", - перечислил Александр Маркевич.
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