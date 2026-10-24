Белорусская молодежь активно помогает пожилым людям справляться с осенними заботами

Приумножая добро. Тысячи молодых людей по всей стране подключились к марафону помощи представителям старшего поколения. Фронт работы у волонтеров БРСМ и Красного Креста обширный. Ведь с наступлением холодов пожилым людям требуется дополнительная забота. Молодежь помогает убрать придомовую территорию от опавшей листы, доставить покупки с сельскохозяйственных ярмарок.

Благотворительная акция БРСМ

В фокусе марафона БРСМ "ДОБРО. БЕЛ" - люди пожилого возраста. Выручают в самых разных делах, причем не дожидаясь просьбы о помощи. Например, как 24 октября на сельскохозяйственной ярмарке в Орше.

Добрым делам дождливая погода не помеха. Тимофей Белько на ярмарке в качестве волонтера. Первокурсник Оршанского колледжа продовольствия уверен, что помощь старшим - возможность проявить свои человеческие качества.

Тимофей Белько, учащийся Оршанского государственного колледжа продовольствия имени Н. А. Корначенка:

"Недели три назад была моя первая акция. Помогал бабушке разгрузить торфяные брикеты. Своим бабушке и дедушке помогаю на огороде, по хозяйству. Старшим нужно помогать. Приятно, когда они благодарят, это мотивирует".

Поделиться частичкой душевного тепла

Одинокой пенсионерке Зинаиде Давыденко волонтеры помогли с домашними заботами: расчистили огород от опавшей листвы, убрали сухие ветки, сложили дрова и отмыли окна. Забота и внимание всегда трогают до глубины сердца, рассуждает женщина и благодарит молодых помощников.

Зинаида Давыденко, жительница г. Речицы:

"Очень хорошо, когда ко мне приходят молодые люди. Спасибо, все хорошо поделали, аккуратненько. Молодцы, копали очень хорошо".

Участники волонтерского движения понимают, насколько важно для пожилых людей внимание. Поэтому помимо физической помощи, стараются поделиться частичкой душевного тепла.

Владислав Прикота, учащийся Речицкого государственного педагогического колледжа:

"Мне это приносит счастье, когда я помогаю людям. До этого в школе и все три курса я тоже ездил на такие акции. Потому что мы более молодое поколение, мы можем им помочь, нам надо помогать".

Молодежный марафон добрых дел

Душевным теплом и заботой пожилых людей стараются окружить и волонтеры Красного Креста. 84-летнего Ивана Даниловича навещают регулярно. Зимой убирают на придомовой территории снег, осенью - листву. Помогают покупать продукты.

Иван Рубцов, житель Могилевского района:

"Я очень тронут, что вы нашли время посещать нас, таких людей, которые нуждаются в большей степени. Наше государство возложило на вас такую заботу".

Наколоть дров, купить продукты, лекарства или просто побыть рядом. На добрые инициативы молодежь откликается с энтузиазмом.

Егор Волков, учащийся СШ № 28 г. Могилева имени Героя Советского Союза А. А. Мельникова:

"Волонтерство – это способ сказать спасибо людям, которые много сделали для нас, поэтому мы стараемся сделать что-то доброе для них".

"В нашей школе действует волонтерский отряд "Радуга добра". Я участвую в нем уже не первый год. Для меня это не просто добрые дела по расписанию, а реальная возможность быть по настоящему полезным", - отметила учащаяся СШ № 28 г. Могилева имени Героя Советского Союза А. А. Мельникова Ника Мажулевская.

К марафону помощи пожилым людям уже подключились тысячи волонтеров по всей стране. Добрые дела продолжат приумножаться, укрепляя связь между поколениями.