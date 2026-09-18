Белорусская молодежь покорила сердца участников фестиваля в Екатеринбурге

Белорусская молодежь - проводник миролюбия и за пределами страны. На протяжении всей недели молодые белорусы представляли нашу страну на Международном фестивале молодежи и успели покорить сердца тысяч участников проекта.

Быть частью огромного мира, не только следовать принципам гуманизма, но и стать проводником смыслов миролюбия и открытости - для белорусов это как идея фикс.

Екатеринбург. Город на границе Европы и Азии. На Международный фестиваль молодежи приехали 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. И среди этого многоголосья отчетливо звучит белорусская речь, которую хотят слышать.

Кристина Жакоме, депутат Национальной ассамблеи Эквадора:

"Я счастлива знать такую замечательную страну, как Беларусь. Вы прекрасные миролюбивые люди. Вас знают, вас ценят и к вам прислушиваются. Хочу пожелать вам сохранять свою правду и свою ценность. С любовью, из Эквадора".

Мухаммед Кази, участник Международного фестиваля молодежи (Бангладеш):

"Теплый привет из Бангладеш. Единство белорусов - визитная карточка страны. Я на фестивале увидел, какие вы дружные и с каким почтением относитесь к государственной символике. Многим странам есть чему у вас поучиться".

Беларусь остается страной, где ценят мир и диалог, где за республикой прочно закрепился статус миролюбивого государства, выступающего за равные права всех участников геополитики. Все на глобальном уровне начинается с уровня локального, поэтому белорусы едины не только со всем миром, но и друг с другом.

Алексей Приходько, депутат Жлобинского районного совета депутатов:

"Мы всегда самые дружные, миролюбивые, мы со всеми братские сердца".

Вадим Белоусов, председатель Постоянной комиссии Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

"Дорогие жители Республики Беларусь из Екатеринбурга, фестиваля молодежи мира! Поздравляем вас с этим знаменательным праздником. В первую очередь хочется пожелать мира, независимости, стабильности и всего самого-самого хорошего".

Это и есть настоящая дипломатия - не на бумаге, а в человеческих отношениях. Когда о тебе говорят с уважением те, кто никогда не был в твоей стране, но встретил твоих людей и запомнил. Ганджина Худододова из Таджикистана знает это не понаслышке. У нее есть друг из Беларуси, и она говорит о нем просто и точно: "Он никогда не подведет".

Ганджина Худододова, участница Международного фестиваля молодёжи (Таджикистан):

"От себя лично, от имени народа Таджикистана поздравляю белорусский народ, наших братьев. С Днем народного единства!"

Алекс Торкилдсен, блогер (Великобритания):

"Я занимаюсь образованием. У меня своя онлайн-школа, которую создавал белорус. Я знаю, что вы, ребята, очень трудолюбивые, очень открытые и действительно наполненные той самой теплотой и любовью к огромному количеству людей. Поэтому у меня самая большая мечта - как можно скорее посетить вашу страну и показать ее в своем блоге".

Беларусь сегодня поздравляют и те, кто хорошо знает и любит нашу страну. Дмитрий Губерниев, российский комментатор, не раз признавался в любви к Беларуси. Он называет Минск городом, по которому постоянно скучает.

Дмитрий Губерниев, телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" (Россия):

"Сябры! Я же для Беларуси просто Димка! Настоящий, свой! Всех, ребята, с Днем народного единства, дорогие сябры, белорусы! С огромным уважением к вам. Между прочим, моя любимая спортсменка всех времен и народов - Катя Ходотович-Карстен - легенда!"

Или, например, звезда сериала "Молодежка" с теплотой вспоминает о родном городе и столичной школе № 108 и передает поздравления всем белорусам.

Владислав Канопка, актер, продюсер:

"Я желаю всем народам процветания, всего самого лучшего, конечно же, счастья и здоровья! С праздником!"

Беларусь - это люди, культура, характер, это страна, которую знают и ценят во всем мире благодаря нашему Президенту, имя которого известно всему миру.