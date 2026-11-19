Ежегодный бизнес-марафон продолжается в Беларуси. Формат Белорусской недели предпринимательства - открытый диалог власти и бизнеса. Государство поддерживает развитие частной инициативы особенно в небольших населенных пунктах. Целый ряд кредитных продуктов предлагает Банк развития. Сильные регионы - важный акцент на пятилетку, и здесь бизнес может сыграть заметную роль.

"Наша цель - сделать так, чтобы предпринимательская инициатива развивалась вне зависимости от того, где человек решил открыть свое дело. Сегодня поддержкой Банка развития пользуются предприниматели из более чем 90 % районов страны. Каждый регион - это точка роста, и наша задача - раскрыть потенциал каждого из них. Представьте, что в небольшом районном центре открывается современный спортивный комплекс или гостиница. В первую очередь для самих жителей это означает новые возможности, для района - налоги и рабочие места, а для страны в целом - развитие внутреннего туризма и экономики", - отметила начальник управления Банка развития Беларуси Юлия Русая.

Уже 20 ноября - кульминация Недели предпринимательства - церемония вручения премии "Предприниматель года". Это ежегодный конкурс, призванный отмечать лучших в своем деле - людей, которых смело можно назвать примером для остальных бизнесменов.