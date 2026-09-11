Белорусская республиканская пионерская организация Беларуси отмечает 36 лет

Краткий пересказ от ИИ

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 36 лет. Она объединяет более 600 тысяч детей и подростков по всей стране.

11 сентября в Минске награждают лучших за плодотворную работу. В самом сердце молодежной столицы в минском Доме молодежи, где собрались 150 пионеров и октябрят со всех регионов страны, проходит торжественная церемония награждения победителей республиканских проектов и конкурсов по итогам прошлого учебного года.

Так, в 2026 году первое место в проекте "Территория детства" заняла Рассветовская средняя школа Клецкого района. Весь 2025 год ребята каждый месяц выполняли задания, проводили опыты и изучали историю своей страны.

Центральным событием дня стала "Встреча на все 100!" - разговор на равных с ребятами провела депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анастасия Мирончик-Иванова.

"Чтобы сохранить преемственность поколений, а они у нас наследники нашей истории. Ребята пронесут историю нашей страны, пионерские традиции еще долгие-долгие годы вперед. Поэтому очень важно разговаривать, общаться, доносить информацию в такой современной форме. Мы должны быть во всеоружии, быть и современными, и где-то и строгими в том числе", - заметила депутат.

Для участников праздника организовали творческие мастер-классы, интеллектуальные и спортивные активности, а также экскурсию по Минску, которая расскажет об истории, культуре, науке и промышленности нашей страны.