Белорусская таможня опровергла информацию о задержании 300 машин с калининградской регистрацией

Белорусская таможня опровергла сообщения о якобы задержании трех сотен машин с калининградской регистрацией, прибывших из Литвы.

Как сообщают в ведомстве, через белорусско-литовскую границу ежедневно проходит около 80 таких транспортных средств. С начала года таможенники оформили уже порядка 17,5 тысяч машин. Сейчас в зонах таможенного контроля находятся 16 транспортных средств международной перевозки. У 11 из них - российская регистрация. Их движение приостановили из-за подозрений в нарушении законодательства при ввозе. Речь идет о попытках ввезти автомобили под видом уже зарегистрированных в ЕАЭС.

Только за первое полугодие белорусские таможенники выявили 60 подобных попыток. В 16 случаях усматриваются признаки уголовных преступлений. По 26 транспортным средствам уже завершены административные процессы.