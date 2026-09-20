Белорусская таможня отмечает 35-летие

Краткий пересказ от ИИ

Белорусская таможенная служба 20 сентября отмечает 35-летие. Новая глава в истории отечественного таможенного дела началась в непростых условиях смены эпох, одновременно с обретением нашей страной независимости, отметил глава государства в поздравлении адресованном представителям и ветеранам отрасли.

Лукашенко поздравил таможенников с профессиональным праздником Президент Беларуси пожелал личному составу и ветеранам таможенной службы крепкого здоровья, благополучия, добра и мира

Лукашенко поздравил таможенников с профессиональным праздником

Сегодня ведомство не является барьером для легального бизнеса, скорее наоборот: помогает ему работать в условиях санкционного давления и нестабильно работающих пунктов пропуска со стороны соседей, переориентируя потоки и помогая найти другие рынки, поскольку значительная часть теперь поступает не из Евросоюза, а из Азии.

За последние 5 лет был пресечен ввоз около 9 т наркотических и психотропных веществ

При этом нельзя говорить о том, что работа на границе стала спокойнее - регулярно здесь выявляют контрабандные грузы и наркотики. Только за последние 5 лет был пресечен ввоз около 9 тонн наркотических и психотропных веществ.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: "Технические средства, которыми обладают таможенные органы, - современные. Существует несколько десятков различных видов технических средств контроля. Самые эффективные - это, конечно, наши досмотровые комплексы для сканирования транспортных средств и товаров. Даже обычная пломба, которую мы применяли на протяжении многих десятков лет, трансформировалась в техническое средство - навигационное устройство, сигнал от которого мы можем контролировать по всей территории Евразийского экономического союза".

В 2025 году был пресечен ввоз почти 600 кг особо мощного взрывчатого вещества

Значительную помощь оказывают инспекционно-досмотровые комплексы и кинологическая служба. Выявляются попытки ввоза взрывчатых веществ: в 2025 году был пресечен ввоз почти 600 кг особо мощного взрывчатого вещества. Также меры нацелены на выявление нарушений и защиту внутреннего рынка от контрафакта и серого импорта.



Актуальные направления работы - пресечение ввоза и реализации беспилотников, авиамоделей, противодействие незаконному перемещению транспортных средств на территорию ЕАЭС и решение ряда других задач.