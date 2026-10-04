Белорусская техника получает рынок всего ЕАЭС - эксперт

В нестабильное время интеграция работает как общая опора. ЕАЭС для Беларуси - это не формула из договора, а рынок для техники, дорога в Азию и интерес партнеров к белорусскому заводу.

Денис Борисов, заведующий лабораторией центра "Россия - Центральная Азия" Новосибирского государственного университета экономики и управления (Россия), видит в ЕАЭС организацию, созданную уже в условиях многополярности. По его словам, после распада Советского Союза часть бывших советских республик решила, что вместе двигаться выгоднее и эффективнее, чем порознь. Объединение заработало в 2014-2015 годах. "И вот уже на протяжении более 10 лет организация функционирует, а самое главное предоставляет действительно серьезные возможности по сохранению устойчивости в условиях усиливающегося не только санкционного, но и политического, военно-политического давления, которое мы сегодня можем воочию наблюдать на западной границе", - подчеркнул Денис Борисов.

Эксперт считает важным разводить цель и процесс. "Если мы говорим про интеграционное объединение, то здесь главное слово - интеграция. А это не какая-то конечная цель, а это такой постоянный процесс самосовершенствования, снижения каких-то разрывов, барьеров с точки зрения налаживания более эффективной хозяйственной деятельности между странами-членами, компаниями, отдельно взятыми людьми", - отметил он.

Процесс, по его оценке, уже запущен, идет своим чередом и делает экономики ближе. "Мы можем просто посмотреть статистику по торгово-экономическому сотрудничеству, и увидим, что экономические связи между членами Евразийского экономического союза развиваются быстрее, чем экономические связи этих стран с внешними игроками", - обратил внимание он. В этом заведующий лабораторией видит главный критерий: интеграция движется своим темпом, и с каждым годом участники становятся ближе и взаимосвязаннее.

Денис Борисов отметил роль белорусской промышленности в объединении. По его словам, ЕАЭС прежде всего ставит целью реиндустриализацию и рост производственных цепочек добавленной стоимости между компаниями стран-членов. "И в этом плане Беларусь смогла сохранить очень высокий промышленный потенциал товаров с высокой добавленной стоимостью: техника, различные автомобили и так далее", - отметил он. Рынок страны небольшой, поэтому участие в объединении позволяет предприятиям экспортировать продукцию на все экономическое пространство ЕАЭС.

Второй выигрыш для Беларуси - это логистика. Евразийский экономический союз - это еще и единое транспортно-логистическое пространство. Экспорт белорусской продукции в Юго-Восточную Азию, отмечает эксперт, идет через территорию союза по железнодорожным и другим маршрутам без лишних ограничений. "Что, собственно, тоже большой плюс", - подчеркнул он.

Денис Борисов считает крайне ценными белорусские компетенции во вторичном секторе и промышленном производстве - и для самого союза, и для Казахстана и Кыргызстана. "На мой взгляд, опыт по выстраиванию индустриальной политики Республики Беларусь имеет значение для всех стран Евразийского экономического союза", - уверен он. Россия и Казахстан, крупнейшие экономики объединения, опираются на первичный, добывающий сектор. При этом и Москва, и Астана ставят задачу реиндустриализации и роста доли промышленности. Модели, по его словам, могут быть разными. "Но мы четко понимаем, что тот опыт, который прошла и имеет Республика Беларусь, он представляет интерес для всех стран союза", - заключил эксперт.