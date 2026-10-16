Белорусская земля ценнее бриллиантов - Шпилевская о продовольствии и экспорте

В Беларуси не только создали сельскохозяйственную базу, но и научились на ней зарабатывать, таким мнением поделилась директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

"Земля - это наша золотая жила. У нас нет огромных запасов золота или бриллиантов, но земля не просто кормит нас, а позволяет стране зарабатывать. Благодаря сохранению ГОСТов и стандартов мы способны обеспечить качественными продуктами и себя, и наших соседей", - отметила Ольга Шпилевская.

Председатель БСЖ добавила, что продовольственный кризис, о котором регулярно предупреждает глава белорусского государства, стал реальностью, заметной по полкам и ценникам в европейских магазинах. "Цены на продовольствие растут по всему миру. Человек должен быть накормлен - это база, И вот эту базу мы не просто создали, а научились на этой базе зарабатывать", - заключила Ольга Шпилевская.