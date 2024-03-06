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Белорусская армия готовится к любому варианту развития событий в мире
Европа в милитаристском угаре поднимает ставки. Чего стоит последнее заявление Макрона, призвавшего европейцев отправлять натовских военных в Украину.
Белорусская армия учитывает накал ситуации, готовится к любому варианту развития обстановки. О полевой и воздушной выучке на фоне роста конфронтации - в проекте "Диспозиция".
Сколько же бодрости принес в инфомир Макрон! Сколько блогеров оживилось, аналитиков восстало! Мировая повестка дня пестрит разными новостями, но многие до сих пор отталкиваются от одной темы - заявления президента Франции о войсках НАТО в Украине. Хор отказников от реализации этой идеи, как и ожидалось, довольно дружный, и, как и ожидалось, появились подтверждения серьезности намерений. Мелкая пока что поддержка - на уровне Эстонии, но это же старт. Во всяком случае вопрос перестал быть табуированным, а последовавший перехват и обнародование разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту попали в подготовленный фарватер.
Протесты из Москвы, конечно, последовали, власти Германии вразнобой отреагировали, но никого вообще не удивляет, что стратегические объекты России буднично так рассматриваются как цель представителей Североатлантического альянса.
В общем, в международке сплошной военный понедельник, и без света в конце туннеля. А значит на полигонах белорусской армии непрерывный вебинар разведчиков с ракетчиками, а операторов дронов - с артиллеристами. Гайки, узлы, механизмы подготовки подгоняются под боевую реальность сразу в поле, зачастую минуя учебники и наставления.
Направлений действий, которые можно оставить без контроля, нет. Контролировать необходимо все, а в большей степени даже не контролировать, а реально управлять этими процессами, потому что всегда работа с людьми, работа с техникой требует ручного управления. Есть опыт, который можно передать, можно подсказать даже командиру бригады. Это живая работа, и, как видите, она проходит в основном на полигонах, потому что именно в войсках достигается этот результат, успех.
Как показывает специальная военная операция в Украине, бессмертных образцов оружия не бывает. А многомиллионный танк "Абрамс" может уничтожить дрон за 600 долларов. В уравнении победы есть лишь одна константа - профессионализм бойцов. А профессионализм этот сегодня предполагает и универсальность.
Я должен уметь быть наводчиком, заряжающим и с грунта подавать снаряды. Я все должен уметь. Доверяю своему наводчику. Он не подкачал, и все отлично получилось. Взаимовыручка на высшем уровне. Все время друг другу помогаем.
Есть мнение, что в небе вскоре станет жарче. Дорогу себе пробивают дальнобойные системы, такие как "Таурус", стремящиеся к "Шторм Шэдоу" и "Скальпу". Один из способов борьбы с этими ракетами - перехват истребителями. И белорусы, конечно, не ждут, когда учиться подобному приему придется - отрабатывают заранее. Кстати, отечественные авиаторы одними из первых в мире начали наводить истребители МиГ-29 на крылатые ракеты. Сейчас в арсенале более серьезная машина - Су-30СМ. И она не простаивает.
За четыре года мы выполнили практические пуски управляемых ракет на полигоне Ашулук. Мы участвовали во многих учениях как по плану командующего, так и по плану министра обороны, выполнили посадку на АУД. Осталось, чтобы уровень каждого летчика был максимальным, чтобы он мог выполнять задачи в любое время, в любых метеоусловиях, в любом диапазоне высот.
Кстати, не заметили, как на фоне новых революционных лозунгов и намерений сник генсек НАТО Йенс Столтенберг? А ведь какой ястреб, какой поставщик угроз и резких заявлений был! Как Россию и Беларусь мог остро пожурить - планета в изумлении застывала. Теперь только мечтаешь об этих старых добрых временах.
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