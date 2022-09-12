Белорусская армия может выполнять задачи в любых условиях - Гулевич

В рамках командно-штабных учений в Брестской области был разыгран активный эпизод с участием батальонной тактической группы. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Разнородность позволяет Беларуси определять направление развития вооруженных сил и их строительства, сказал начальник Генштаба Виктор Гулевич.

По его словам, те цели и задачи, которые были поставлены перед командно-штабным учением, успешно выполняются.

"Мы планировали отработать систему управления войсками", - уточнил высокопоставленный военный.

При этом он обратил внимание, что несмотря на активное противодействие противника и его разведки белорусским военным удалось сохранить устойчивость системы управления.

"Результаты свидетельствуют о том, что мы можем выполнять задачи в различных условиях и обстановке", - подчеркнул Виктор Гулевич.

После чего напомнил, что для розыгрыша эпизода учений были привлечены различные силы и средства. Для этого вырабатывались новые подходы к применению тактических групп, как батальонного так и ротного состава.

"Разнородность позволяет нам определять направление развития вооруженных сил и их строительства, повышать качество выполнения задач войсками", - считает начальник Генштаба.