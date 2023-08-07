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Белорусские военные помогают в уборке урожая в Витебской и Могилевской областях
Аграриям в уборке урожая помогает белорусская армия. Наиболее опытные и подготовленные армейские водители в эти дни на полях вместе с комбайнерами поддерживают Витебскую и Могилевскую области.
Сегодня в районе идет важная кампания, уборочная. Не зря ее в народе называют битвой за урожай. Действительно, сегодня сократить потери, уменьшить простои техники - важная для нас задача. Нам важна сегодня помощь Министерства обороны. Мы написали заявку, она была удовлетворена. Это, безусловно, позволяет более слаженно и в более короткие сроки провести уборку зерна.
Ежегодно Минобороны выделяет на уборку урожая не только специалистов, но и технику. Быть за рулем грузовых автомобилей как раз в военной компетенции.
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