Белорусские военные помогают в уборке урожая в Витебской и Могилевской областях

Сегодня в районе идет важная кампания, уборочная. Не зря ее в народе называют битвой за урожай. Действительно, сегодня сократить потери, уменьшить простои техники - важная для нас задача. Нам важна сегодня помощь Министерства обороны. Мы написали заявку, она была удовлетворена. Это, безусловно, позволяет более слаженно и в более короткие сроки провести уборку зерна.

Дмитрий Пимошенко, председатель Мстиславского райисполкома