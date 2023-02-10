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Белорусская армия пополняется новым вооружением
Противодействия санкциям позволили сохранить коллективы, а также планово работать и на гособоронзаказ, и на экспорт. Госкомвоенпром подвел итоги ушедшего года и выстраивает планы на текущий. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, работу предприятий сектора восстановили, переориентировали логистику. По словам председателя ведомства Дмитрия Пантуса, глобальных проблем перед собой ГВПК не видит. Хотя от сотрудничества ушли 11 государств, в то же время поставки выполнялись в 57 стран. При этом, отметили в ведомстве, с учетом военно-политической обстановки особое внимание уделяется востребованности своей продукции в белорусской армии.
Нам удалось в прошлом году в полном объеме выполнить задания гособоронзаказа. Мы поставили в Вооруженные силы более 500 новых образцов различных видов вооружения, военной и специальной техники. Конечно же, мы сконцентрировались на первоочередных вещах, которые востребованы в наших Вооруженных силах, традиционно в которых сильны, проводили капитальный ремонт различных видов техники.
Кроме того, 8 образцов вооружения, военной и специальной техники в прошлом году приняты на вооружение белорусской армии. Среди них ударные беспилотные авиационные комплексы, модернизированная РСЗО "Ураган-М" и средства связи.
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