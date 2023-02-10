Белорусская армия пополняется новым вооружением

Противодействия санкциям позволили сохранить коллективы, а также планово работать и на гособоронзаказ, и на экспорт. Госкомвоенпром подвел итоги ушедшего года и выстраивает планы на текущий. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, работу предприятий сектора восстановили, переориентировали логистику. По словам председателя ведомства Дмитрия Пантуса, глобальных проблем перед собой ГВПК не видит. Хотя от сотрудничества ушли 11 государств, в то же время поставки выполнялись в 57 стран. При этом, отметили в ведомстве, с учетом военно-политической обстановки особое внимание уделяется востребованности своей продукции в белорусской армии.