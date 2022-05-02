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Белорусская армия продолжает усиливать охрану госграницы в преддверии учений "Защитник Европы - 2022"

Мы являемся свидетелями того, что историю хотят переписать: когда черное делают белым, зло выдают за добро, когда понятие "геноцид" публично высмеивают. Могли ли мы даже подумать, что нацизм вновь поднимет голову и войска опять будут стоять у границ. Западная информационная накачка и провокационные "бряцалки" нарастают. Мы это видим, на наших мониторах и радарах фиксируются все недружественные передвижения.

На особо важных объектах южных окраин Беларуси ведется круглосуточное дежурство

Белорусская армия по поручению Президента продолжает усиливать охрану госграницы. Тактические группы развернулись на южных рубежах. Под охраной все важнейшие объекты местной инфраструктуры.

Параллельно военные отрабатывают профессиональные навыки. Главная задача - не допустить проникновения на территорию диверсионных групп, бандформирований и незаконного трафика оружия. Военные действуют совместно с Госпогранкомитетом и органами внутренних дел.

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Вооруженные силы проводят и плановую подготовку. На полигоне Брестский проходит учение 38-й десантно-штурмовой бригады. Военнослужащие сил спецопераций отрабатывают боевую стрельбу, преодоление водных преград, совершают прыжки с парашютом. Как подчеркивают в Министерстве обороны, маневры носят сугубо оборонительный характер.

Западные военные показывают зубы?

На наших западных и северо-западных рубежах мы сейчас фиксируем начало крупнейших многонациональных учений "Защитник Европы - 2022". На территории 9 стран будут задействованы 18 тысяч военнослужащих более чем из 20 государств. Основные маневры пройдут на полигонах Польши, Латвии, Литвы. Командует парадом армия США. Как подчеркнули в Министерстве обороны Беларуси, очевидно, что Североатлантический альянс рассматривает Восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр военных действий. Вместе с этим учением запланировано и проведение маневров НАТО "Быстрый ответ - 2022".

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