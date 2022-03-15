Белорусская армия в фокусе деструктивной информационной кампании

В фокусе деструктивной информационной кампании и белорусская армия. "Пристегнута" эта акция к российской спецоперации в Украине. Но "пристегнута" криво. Креатив у беглых оппозиционеров и западных инструкторов, похоже, мельчает, а потому используются знакомые технологии - черные списки, запугивания, давление на родных. Военные этот прессинг воспринимают, похоже, с улыбкой. С боевым настроем несут службу армейские подразделения и на южных рубежах страны. Подробности в проекте "Диспозиция".



Можно уже поговорить о первых уроках спецоперации России в Украине касательно белорусской армии. По нашим Вооруженным силам уже нанесли несколько информационно-психологических ударов. Сначала, правда, по солдатским матерям, коих запугивали отправкой любимых чад на войну. Не прошло. Женщины наши те еще бойцы: позвонили командирам, разобрались. Сыновьям сказали - служите с полной отдачей, нам как никогда нужна защита. Тогда взялись за сыновей. Вновь, как и в 2020 году, оживились определенного рода телеграм-каналы. В них выкладывают фотографии и данные на офицеров и солдат-срочников. 18-летних парней в лучшем случае называют приспешниками, прислужниками, пушечным мясом. И, конечно, угрозы, куда без них. Правда, вновь мимо. Некоторые ребята даже гневаются, почему их не включили в так называемые черные списки. Отрывают, понимаешь, от коллектива.



Вообще-то, ничего удивительного нет. Обычная психологическая операция против нас идет. Другое дело, что сейчас даже яростному оппозиционеру очевидно, что появление деструктивных телеграм-каналов - есть акция целенаправленная, а не результат порыва чьей-то благородной души. Кстати, западным спецслужбам надо отдать должное: зная реакцию наших властей, сейчас проживающих в Беларуси граждан не подстрекают открывать помойные ресурсы. Вся работа идет в Украине, Америке и ЕС. Порой доходит и до какого-то дешевого юмора, что ли. Это когда специально для белорусов наши беглые составляют методички для сдачи в плен.



Титаны мысли обо всем позаботились. Осталось найти наступающих белорусов. А вот тут, как ни подбивают, проблема. Сформировали, значит, белорусы батальонные тактические группы да несут спокойно службу на юге страны.



К слову, каждая батальонная тактическая группа - это, как правило, подразделение мотострелков или десантников, усиленное средствами артиллерии, ПВО, разведки (в зависимости от задач). Получается боевая единица, которая способна относительно автономно действовать на определенном участке. Несмотря на то что армии пришлось сформировать несколько таких групп, продолжается в полном объеме и плановая подготовка войск. На полигонах уже отрабатываются приемы, показавшие высокую эффективность в Украине. В полном объеме учитываются и ошибки сторон. Если учтем вообще все, война к нам не приблизится.

