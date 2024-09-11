Белорусская делегация отправилась на XVII фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" в Смоленск

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске: В этом году за счет союзного бюджета будет проведено 37 мероприятий, из них 25 - социальной направленности и 14 - для детей и молодежи. В этом году это будет особенный фестиваль, потому что он будет включать в себя не только конкурсную программу и творческие встречи, но и патриотическую составляющую. Пройдут встречи молодежи с известными журналистами, спортсменами, впервые будет проводиться Форум молодых историков.