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Белорусская делегация отправилась на XVII фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" в Смоленск
Создание единого пространства, укрепление дружбы между молодежью Беларуси и России и продвижение креативных идей в сфере культуры. Делегация от нашей страны отправилась в Смоленск, где пройдет XVII фестиваль "Молодежь - за Союзное государство".
В составе нашей белорусской делегации в этом году около сотни белорусских девушек и юношей - представители всех регионов страны: студенты, учащиеся, молодые работники организаций и предприятий. Старт участию в масштабном творческом форуме далиу Республиканского дома молодежи.
В самом центре Минска развернулись десятки полотнищ государственного флага страны и флага БРСМ. Участники концепт-презентации возложили цветы к самому известному памятнику воинам - освободителям города - легендарному танку Т-34-85.
Делегатам перед отправкой в Смоленск дали напутствие. А на открытой площадке молодые люди презентовали свое творчество.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ: Проводится работа, чтобы в нашу страну как можно больше приезжало туристов. Чтобы через творчество, дружбу ребят можно было познакомиться с нашими туристическими уголками. И, конечно, мы бы хотели, чтобы этот фестиваль для каждого из участников, а был проведен очень серьезный конкурсный отбор, стал важной ступенькой на пути формирования к их творческой карьере.
Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске: В этом году за счет союзного бюджета будет проведено 37 мероприятий, из них 25 - социальной направленности и 14 - для детей и молодежи. В этом году это будет особенный фестиваль, потому что он будет включать в себя не только конкурсную программу и творческие встречи, но и патриотическую составляющую. Пройдут встречи молодежи с известными журналистами, спортсменами, впервые будет проводиться Форум молодых историков.
Центральным событием масштабной встречи станут международные конкурсы исполнителей молодежной песни и хореографических коллективов. Впервые в рамках фестиваля пройдет Форум молодых историков Союзного государства.
Сегодня участников ждет экскурсия по историческим местам Смоленска и жеребьевка конкурса исполнителей молодежной песни. Ребята вместе с представителями Союзного государства будут строить мосты к миру, дружбе и взаимопониманию.
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