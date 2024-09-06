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Белорусская делегация примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
Более 100 стран заявили об участии в масштабном Евразийском женском форуме, который стартует 18 сентября в Санкт-Петербурге.
Инициативы от Беларуси - по укреплению партнерства со странами Евразии, которые будут озвучены представительной белорусской делегацией на форуме, обсуждались сегодня в Совете Республики. Работа будет идти по ключевым направлениям, интересным как для развития экономики, так и гуманитарного сотрудничества. А это промышленность, медицина, образование, культура, туризм и многое другое. Участники форума - женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов и бизнеса, а также научного сообщества и общественники из разных уголков планеты.
В прошлый раз таким широким форматом женщины встречались в 2021 году. Евразийский женский форум сегодня - это крупнейшая авторитетная международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов и выработки совместных решений по актуальным вопросам, среди которых устойчивое экономическое развитие и освоение новых технологий.
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