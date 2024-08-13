Белорусская делегация принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия - 2024"

Сегодняшний форум "Армия - 2024" имеет свою особенность, потому что он проходит в период проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. И все те новшества в формах и способах ведения боевых действий находят воплощение в технике, которая представлена здесь. На сегодняшнем форуме очень неплохо представлен наш белорусский военно-промышленный комитет своими предприятиями.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси