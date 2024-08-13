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Белорусская делегация принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия - 2024"
Международный военно-технический форум "Армия - 2024" стартовал в подмосковной Кубинке. В форуме, посвященном новейшим разработкам ВПК, принимают участие 120 компаний, среди которых и белорусская делегация.
Всего Кубинку посетят официальные военные представители 83 стран. И как отметил на открытии наш министр обороны, участие Беларуси в мероприятии является индикатором нашей готовности и в дальнейшем расширять взаимодействие со всеми заинтересованными государствами на основе взаимного уважения и интересов друг друга.
В своем выступлении Виктор Хренин подчеркнул, что в условиях сложной военно-политической обстановки, глобальной нестабильности и попыток беспрецедентного давления на страны, проводящие собственную суверенную и независимую политику, форум предоставляет прекрасную возможность для развития отношений между единомышленниками, партнерами и союзниками.
Сегодняшний форум "Армия - 2024" имеет свою особенность, потому что он проходит в период проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. И все те новшества в формах и способах ведения боевых действий находят воплощение в технике, которая представлена здесь. На сегодняшнем форуме очень неплохо представлен наш белорусский военно-промышленный комитет своими предприятиями.
Представленные на выставке образцы вооружения и военной техники убедительно демонстрируют потенциал Беларуси, которая по праву входит в число ведущих мировых производителей в сфере обороны и безопасности. Сразу после церемонии открытия форума министр обороны нашей страны встретился со своим российским коллегой. Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили текущую военно-политическую обстановку. Сегодня выставка продолжит свою работу, как и белорусская делегация.
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