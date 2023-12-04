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В Каире открылась выставка вооружения и военной техники EDEX-2023

В Каире открылась выставка вооружения и военной техники EDEX-2023

В Каире (Египет) открылась выставка вооружения и военной техники EDEX-2023. От Вооруженных Сил Беларуси на мероприятии работает делегация во главе с командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майором Андреем Лукьяновичем, сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службуМинистерства обороны.

В программе - участие в церемонии открытия, знакомство с экспонатами выставки, встречи с зарубежными партнерами.

Мероприятие проводится в рамках развития дружественных военных контактов с Египтом, отметили в ведомстве.

Фото пресс-службы Министерства обороны

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