В Каире открылась выставка вооружения и военной техники EDEX-2023

В Каире (Египет) открылась выставка вооружения и военной техники EDEX-2023. От Вооруженных Сил Беларуси на мероприятии работает делегация во главе с командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майором Андреем Лукьяновичем, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуМинистерства обороны.