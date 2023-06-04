Белорусская делегация вернулась из Китая - буквально у трапа самолета расспросили, о чем договорились

Партнерство, которое принято считать образцовым, всепогодным, всесторонним. А еще стратегическим. Это, конечно, белорусско-китайская дружба, которой не страшен никакой геополитический шторм. Недавний государственный визит в Китай нашего Президента еще раз доказал нерушимость наших связей и общий настрой на развитие двустороннего сотрудничества. Наполнить содержанием новый статус наших отношений - таким было поручение лидеров. Минск и Пекин, собственно, решили не медлить.

На неделе в Поднебесную отправилась наша делегация во главе с министром экономики. И судя по заявлениям, переговоры получились содержательными. В центре внимания - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Несколько часов назад наша делегация вернулась из Китая. А наша съемочная группа буквально у трапа самолета расспросила правительство, о чем говорили и договаривались. Ольга Анищенко передает из Национального аэропорта Минск.

Статус "рабочий" визита нашей делегации будто подчеркивает: не налегке ездили. Багаж и вправду получился весомым (предложений, конечно). Впрочем, как скажет министр экономики, новая эпоха партнерства Беларуси и Китая и по сути, и на деле означает активизацию партнерства. И это тот случай, когда не расходятся слово и дело.

Не просто торговать, а создавать высокотехнологичные компании и корпорации - по такому пути предлагает идти Беларусь, при этом рассчитывая на кратное увеличение числа успешных примеров промышленной кооперации. Рынок китайских компетенций и технологий - в фокусе особого внимания. Кое-что наш реальный сектор уже обкатал. Но, как известно, нет предела совершенству. "Великий камень" готов принять под свое крыло новичков, способных поднять на новый уровень технологичность белорусской экономики.

Решены вопросы по организации механизмов поставки технологического оборудования в Республику Беларусь для модернизации наших предприятий. Достигнуты договоренности по развитию электротранспорта, ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей. Мы расширили список продуктов питания для поставки. В первую очередь речь идет о мясной продукции, мясных консервов из птицы и колбасных изделий. Очень важно, что мы договорились об увеличении в четыре раза количества разрешений (так называемых дозволов) для нашего автотранспорта для перевозки грузов в Китай. Продолжится финансирование и строительство Белорусско-китайского парка. Очень важно, чтобы синхронно развивалась как промышленная зона парка, так и жилье, социальная сфера. Александр Червяков, министр экономики Беларуси

Словом, размер имеет значение. И количество тоже. "Великий камень" - это уже свыше сотни резидентов. И темпы роста с начала года вдвое выше, чем годом ранее. Вот вам и санкции, которые прочили стагнацию инвестиций на китайско-белорусской площадке. Ее глава заметит, что сегодня "Великому камню" интересны не просто инновации, а то, что может прийти на смену импорту с Запада, а послужить Востоку. Прицел на рынок Евразийского союза. И нишевых продуктов, полезных интеграции, сегодня много как никогда.





Прежде всего мы говорим о станкостроении. Это огромный рынок, который востребован в том числе в Российской Федерации. Автомобилестроение, двигателестроение. Речь идет также о электротранспорте. Это те ниши, которые сейчас серьезным образом образовались в евразийском пространстве. Есть возможности и компетенции через парк "Великий камень" осуществлять производство здесь, в Республике Беларусь. И мы считаем, что в этом ключевая задача работы парка в самой ближайшей перспективе. Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"

И где, как не на китайско-белорусской площадке развивать традиционную китайскую медицину? Становление регионального центра продвижения и традиционных, и инновационных методик в "Великом камне" начинается со строительства поликлиники. Архитектурный проект уже готов. А недавний указ Президента, который упрощает госрегистрацию препаратов и условия оказания таких услуг, очевидно, придаст темпа этой работе. Впрочем по линии здравоохранения совместных планов - непочатый край.

Мы встретились с тремя большими государственными корпорациями, где мы договорились о поставках необходимых лекарств с последующей локализацией как на базе наших заводов, так и создания производства в "Великом камне". Многие корпорации уже передали нам свой портфель. Это не только лекарственные средства, это изделия медицинского назначения, которые пойдут непосредственно к нам в страну и локализуются здесь. Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси