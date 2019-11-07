Белорусская экспозиция на медицинской выставке инноваций в Баку

В эти дни в Азербайджане проходит Международная выставка медицинских инноваций Medinex. Экспозиция Беларуси здесь заработала впервые. Свои научные достижения представляют РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, второй роддом Минска, БелМАПО и другие учреждения. Посетителей интересуют не только образовательные услуги: обучение в аспирантуре и докторантуре, - но и туристические: отдых с оздоровлением в нашей стране сегодня привлекает иностранцев со всего мира. По итогам работы белорусской экспозиции запланировано подписание ряда договоров о сотрудничестве.