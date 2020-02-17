Объявлен старт регистрации на Минский полумарафон - 2020

Белорусская федерация легкой атлетики объявила о старте регистрации на Минский полумарафон - 2020.

Она началась несколько минут назад на официальном сайте забега. Пройдет полумарафон 13 сентября, по традиции можно выбрать одну из трех дистанций: 5, 10 и 21 км. Для студентов, школьников, пенсионеров и людей с инвалидностью регистрация на самую короткую дистанцию бесплатная. В прошлом году на старт Минского полумарафона вышли 40 тысяч участников из 68 стран мира.



