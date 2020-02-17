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Объявлен старт регистрации на Минский полумарафон - 2020
Белорусская федерация легкой атлетики объявила о старте регистрации на Минский полумарафон - 2020.
Она началась несколько минут назад на официальном сайте забега. Пройдет полумарафон 13 сентября, по традиции можно выбрать одну из трех дистанций: 5, 10 и 21 км. Для студентов, школьников, пенсионеров и людей с инвалидностью регистрация на самую короткую дистанцию бесплатная. В прошлом году на старт Минского полумарафона вышли 40 тысяч участников из 68 стран мира.
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