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Белорусская государственная академия искусств отмечает 75-летие

В этом году Белорусская государственная академия искусств отмечает 75-летие. Юбилейные мероприятия запланированы на осень, а сейчас начинаются приемные экзамены. Имидж академии сначала на территории Советского Союза, а сейчас на международном пространстве всегда создавали преподаватели, выпускники и сегодняшние студенты.

Рассказывает Лариса Гулякевич (видео).

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