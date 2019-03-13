Сегодня помощь отправят в Дамаск. Накануне груз из нашей страны прибыл в порт Латакии. Его сформировали и отправили в конце прошлого года - это шесть контейнеров общим весом 50 тонн. Вместе с самыми необходимыми товарами в Сирию прибыли и МАЗы, а также специальный автобус. После встречи с официальными лицами, первым пунктом белорусской делегации стала местная больница. Здесь как нельзя кстати пришлись продукты питания. В дальнейшем помощь отправиться в наиболее пострадавшие регионы Сирии.