Белорусская гуманитарная миссия в Украине продолжается

Сегодня караван будет следовать в Харьков, там груз разделят для Краматорска и Северодонецка в Донецкую и Луганскую области. Накануне спасатели отгрузили часть гуманитарной помощи на склады Международного Красного Креста в Киеве. Это продукты питания, которые будут сформированы в продуктовые наборы для почти двух с половиной тысяч человек. Их доставят на неподконтрольные Украине территории. Это не первая гуманитарная помощь Минска Украине. Год назад на МЧС возлагалась такая же миссия. Фуры везут самое необходимое - мясные консервы, масло, крупу и сахар.