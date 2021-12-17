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Белорусская и польская стороны заинтересованы в сохранности Беловежской пущи
Вместе на защите заповедных лесов. Сегодня в Минске в рамках деятельности рабочей группы по экологическому аудиту Европейской организации высших контрольных органов состоялся визит делегации Верховной контрольной палаты Польши. Глава делегации - директор регионального отделения в Белостоке Януш Павельчик. Встреча состоялась в стенах Комитета госконтроля, ведомство - участник ЕВРОСАИ. Речь шла о защите и охране уникальных лесов в Беловежской пуще и о создании совместной платформы для решения общих проблем в этой сфере.
Беловежская пуща - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива пуща сохранилась только на территории нашей страны и Польши, и в сохранности заповедника заинтересованы обе стороны. Поэтому обсудить вопросы аудита белорусские и польские специалисты договорились еще на последнем заседании рабочей группы ЕВРОСАИ в октябре.
Сотрудничество контрольных ведомств Беларуси и Польши в рамках ЕВРОСАИ продолжается
Учитывая важность темы и обеспечение экологической безопасности и защиты лесного фонда, сотрудничество двух контрольных ведомств в рамках ЕВРОСАИ, в том числе на региональном уровне, продолжается.
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