Белорусская и польская стороны заинтересованы в сохранности Беловежской пущи

Вместе на защите заповедных лесов. Сегодня в Минске в рамках деятельности рабочей группы по экологическому аудиту Европейской организации высших контрольных органов состоялся визит делегации Верховной контрольной палаты Польши. Глава делегации - директор регионального отделения в Белостоке Януш Павельчик. Встреча состоялась в стенах Комитета госконтроля, ведомство - участник ЕВРОСАИ. Речь шла о защите и охране уникальных лесов в Беловежской пуще и о создании совместной платформы для решения общих проблем в этой сфере.



Беловежская пуща - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива пуща сохранилась только на территории нашей страны и Польши, и в сохранности заповедника заинтересованы обе стороны. Поэтому обсудить вопросы аудита белорусские и польские специалисты договорились еще на последнем заседании рабочей группы ЕВРОСАИ в октябре.

