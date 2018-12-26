Белорусская IT-рота получила свое оружие - современные компьютеры

На месте дислокации нового подразделения в Военной академии состоялась торжественная церемония. Открыли специальную аудиторию министр обороны, а также руководитель Парка высоких технологий. Именно ПВТ выступил одним из инициаторов создания информационной роты. Среди основных задач подразделения - разработка программного обеспечения, специальных и прикладных программ совместно с Военной академией и другими научными и учебными учреждениями Вооруженных сил. Насколько популярна служба в новом подразделении среди молодого поколения - знает Александр Камович.

По словам военных, белорусская IT-рота – это уникальный для постсоветского пространства проект. Например, в этом классе установлены самые современные компьютеры, которые позволят бойцам не только не растерять уже имеющиеся знания, но и поработать на благо Родины.

Программирование, тесты, 3D-моделирование - это далеко не полный перечень того, на что способны эти военнослужащие. Одним их первых, кому посчастливилось попасть в такое подразделение, стал Илья Федорович. За плечами парня техническая специальность и работа на одно из оборонных предприятий страны. Илья признается: не ожидал от армии таких условий, впрочем, сюрприз оказался приятным.

У этих бойцов и отдельные условия службы - парни живут на территории Военной академии. Распорядок дня также нельзя назвать привычным для армии - в наряды и караулы они не ходят. Впрочем, работы для этих солдат хватает. По словам руководства академии, среди приоритетных задач, стоящих перед новым подразделением, - создание компьютерных тренажерных систем.

Отметим, что первоначальный конкурс в IT-роту составил 8 человек на место. На сегодняшний день здесь служат 40 бойцов, причем подавляющее большинство уже имеет серьезный опыт в IT-сфере. Как отметил министр обороны, сегодня им торжественно передали оружие, то есть технику, с которой они будут работать ближайший год.