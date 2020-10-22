Белорусская керамика: мастер-класс

Музей - он же и мастерская. В галерее "Университет культуры" организовали гончарный интерактив. Профессиональный керамист Тамара Васюк собрала на мастер-класс по ручной лепке. Именно с разминания глины начинается изготовление керамики. Урок взяла и наш корреспондент Наталья Бордиловская (видео).