Белорусская классика у Ратуши - 13 августа в исполнении дебютантов

Белорусскую классику у Ратуши дадут сегодня дебютанты. Аудиохрестоматия композиторов - юбиляров 2022 года от оркестра духовых инструментов Академии музыки. Студенты в рамках музыкальных вечеров сыграют впервые - исполнят партитуры маэстро Золотарева, Полонского, Вагнера и других. Часть нот была под запретом в советское время.