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Белорусская классика у Ратуши - 13 августа в исполнении дебютантов

Белорусскую классику у Ратуши дадут сегодня дебютанты. Аудиохрестоматия композиторов - юбиляров 2022 года от оркестра духовых инструментов Академии музыки. Студенты в рамках музыкальных вечеров сыграют впервые - исполнят партитуры маэстро Золотарева, Полонского, Вагнера и других. Часть нот была под запретом в советское время.

В программе и сочинения, написанные спустя месяц после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Дирижировать будет руководитель Национального концертного оркестра Беларуси Максим Рассоха.


Фото: pixabay.com

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