Белорусская команда выиграла всемирные соревнования по робототехнике и программированию в Дубае

Мы чемпионы! Белорусская команда выиграла всемирные соревнования по робототехнике и программированию. Ежегодный чемпионат FIRST Global Challenge прошел в Дубае. Участвовали 189 команд. Нашу страну представляли 2 старшеклассника и 3 студента столичных БГУ и БГУИР. Конкурс тематический. В этом году внимание экологии. В частности, командам нужно было очистить океан от мусора. С помощью роботов игроки должны были забить большие и маленькие шарики, имитирующие загрязняющие вещества, в зоны обработки и на перерабатывающую баржу.



