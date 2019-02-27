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Белорусская команда заняла 1 место на международном чемпионате fashion-индустрии "Невские берега"
"Невские берега" покорили столичные имиджмейкеры. Международный чемпионат fashion-индустрии по традиции прошел в Санкт-Петербурге. Медали всех калибров привезли студентки и педагоги Минского колледжа легкой промышленности и бытового обслуживания. Свои навыки они демонстрировали в парикмахерском мастерстве и в разработке стильных образов.
В результате белорусская команда заняла 1 место среди стран СНГ. Где учат искусству красоты - знает Юлия Токарь.
Без единой булавки и невидимки они делают безукоризненные гладкие прически, а розово-белые локоны выкладывают волнами. Учащиеся и преподаватели Минского колледжа легкой промышленности и обслуживания с международного конкурса красоты "Невские берега" привезли золотые, серебряные и бронзовые медали. Белорусская команда в Санкт-Петербурге стала лучшей.
Рельефная ракушка, мелкие завитки, гофре на окрашенных волосах и вплетенные аксессуары ручной работы - классический и одновременно экстравагантный образ задает моду на вечерние прически. В этой номинации 19-летняя Ирина Матулис среди юниоров стала лучшей.
А сейчас экзамен не только для девушек - Арсений Горностай также приехал с международного конкурса. И сейчас проверим, сколько времени ему понадобится, чтобы создать прическу в деловом стиле.
Фантазировали и экспериментировали не только с волосами. В личном конкурсе имиджмейкеров представили готовые образы стрит-стайла и высокой моды.
По мотивам кинематографа - платье как кинолента с яркими принтами в кадрах, комбинезон из двусторонних пайеток напоминает образ главной героини комикса, бомберы, брюки-клеш.
Новые тенденции в fashion-индустрии начинаются с этих швейных классов и мини-парикмахерских. Здесь сначала юные стилисты учатся правильно держать ножницы и иглу с нитками, а после замысловатых идей вплетать в волосах либо после раскройки запоминаются на международных площадках.
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