Белорусская команда заняла 1 место на международном чемпионате fashion-индустрии "Невские берега"

"Невские берега" покорили столичные имиджмейкеры. Международный чемпионат fashion-индустрии по традиции прошел в Санкт-Петербурге. Медали всех калибров привезли студентки и педагоги Минского колледжа легкой промышленности и бытового обслуживания. Свои навыки они демонстрировали в парикмахерском мастерстве и в разработке стильных образов.



В результате белорусская команда заняла 1 место среди стран СНГ. Где учат искусству красоты - знает Юлия Токарь.

Без единой булавки и невидимки они делают безукоризненные гладкие прически, а розово-белые локоны выкладывают волнами. Учащиеся и преподаватели Минского колледжа легкой промышленности и обслуживания с международного конкурса красоты "Невские берега" привезли золотые, серебряные и бронзовые медали. Белорусская команда в Санкт-Петербурге стала лучшей.





Рельефная ракушка, мелкие завитки, гофре на окрашенных волосах и вплетенные аксессуары ручной работы - классический и одновременно экстравагантный образ задает моду на вечерние прически. В этой номинации 19-летняя Ирина Матулис среди юниоров стала лучшей.

А сейчас экзамен не только для девушек - Арсений Горностай также приехал с международного конкурса. И сейчас проверим, сколько времени ему понадобится, чтобы создать прическу в деловом стиле.

Фантазировали и экспериментировали не только с волосами. В личном конкурсе имиджмейкеров представили готовые образы стрит-стайла и высокой моды.

По мотивам кинематографа - платье как кинолента с яркими принтами в кадрах, комбинезон из двусторонних пайеток напоминает образ главной героини комикса, бомберы, брюки-клеш.