Белорусская медицина занимает достойное место в международном рейтинге

О белорусской сфере медицины. Она занимает достойное место в международном рейтинге.

Беларусь, Грузия и Россия - единственные не входящие в Евросоюз постсоветские страны, чьи системы здравоохранения попали в топ-50 самых эффективных в мире. Об этом свидетельствуют данные Глобального рейтинга безопасности здоровья. Наша страна в нем занимает 40-ю строчку. По сути, эксперты анализировали, насколько все страны мира готовы отреагировать на вспышки болезней. И в данном конкретном случае, насколько эффективны системы здравоохранения этих государств.



