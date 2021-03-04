Белорусская милиция готова обеспечить порядок в стране во время возможных уличных протестов

Милиция готова обеспечить порядок в стране во время возможных уличных протестов и уже работает на профилактику. Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич (сегодня он также был среди награжденных во Дворце Независимости) рассказал в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей, что после событий осени сделаны выводы и проведена работа над ошибками. 2,5 тысячи преступлений, связанных с протестной активностью, - для нашей страны это очень много. Тысяча противоправных действий была совершена в отношении сотрудников милиции или военнослужащих внутренних войск. Установлено 800 человек, которые так или иначе участвовали в протестном движении. Среди них и так называемые анонимы социальных сетей и мессенджеров. И за это время правоохранители даже составили портрет среднестатистического оппо/хейтера.