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Белорусская милиция отмечает профессиональный праздник

Ведомству исполнилось сто два года. За этот период дел и обязанностей у милиции стало больше. Но главная цель со временем не меняется - охрана общественного порядка. Подробнее - Ян Пашкевич.

Ежедневный маршрут профессионального пути Александра Липака проходит не по самым живописным местам - старший участковый инспектор патрулирует улицы Октябрьского района столицы. При этом мобильный Александра иногда напоминает горячую линию доверия: люди не только сообщают о преступлениях, но и обращаются за советом.

За три года на службе Александр стал старшим братом для многих людей, которые споткнулись в жизни, исправляет долгими разговорами и стремится убедить их и предотвратить трагедию. Александр шутит, что его работа выполнена хорошо тогда, когда нет работы у коллег из уголовной милиции.


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Таким образом из штаб-квартиры милиции Октябрьского района координируют все маршруты своих сотрудников. Здесь рядом одной командой работают патрульные, ГАИ и криминалисты. Есть и цифровой патруль - специальный отряд по борьбе с киберпреступлениями. Но в таком быстром движении вперед не забывают наставления прошлых поколений. Так, именно Октябрьское управление в прошлом году стало лучшим в столице и получило приз имени батальона милиции Владимирова, который защищал Беларусь в годы Великой Отечественной.

Стать народным героем успел и Александр Липак, жильцы одного из домов вручили старшему участковому инспектору "Оскар" за то, что он сделал их жизнь спокойной и безопасной. Милиционеры, сотрудники ГАИ, криминалисты - эти люди стоят на страже спокойствия жителей всей страны и всегда готовы прийти на помощь.

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