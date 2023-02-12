Белорусская миссия спецотряда "ЗУБР" продолжается в Турции - самая последняя информация с места событий

К сожалению, такие хорошие новости в районах, пострадавших от землетрясения, слышны все реже. Прошло слишком много времени, поэтому шансов спасти людей становится все меньше. К этому моменту только наши специалисты извлекли из-под обломков более двух десятков тел.

Спасатели будут продолжать свою миссию, пока остается хоть малейший шанс на спасение людей. Всю неделю с командой в Турецкой Республике находится и наша съемочная группа.

Корреспондент Юрий Шевчук был свидетелем как счастливых историй спасения, так и горьких утрат для граждан Турции. Самая последняя информация с места событий в его материале.





Белорусские спасатели на первое рабочее задание отправились сразу же после прилета. Ночью на месте дислокации группа Евгения Высоцкого стала искать пострадавших. Специалисты работали по информации турецких коллег. Они знали, что под руинами находится живой человек. И уже спустя три часа спецотряду "ЗУБР" удалось достать из-под завалов женщину.

В течение трех часов извлекли пострадавшую из-под завалов. Она находилась там около трех дней. Была истощена, было у нее переохлаждение, ей очень хотелось пить. Евгений Высоцкий, оперативный дежурный РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси

Работа белорусских спасателей началась в одном из самых разрушенных районов города, на третьем этаже общежития, вернее, того, что от него осталось.





Белорусские специалисты изъявили желание работать 24 на 7. В эти дни, когда из-под завалов еще можно кого-то спасти, на счету каждая минута. Поэтому трудились и днем в центре города, спасая двух женщин в течение часа, и ночью в спальных районах. Кстати, именно в этом доме жила наша соотечественница. Спецотряд "ЗУБР" работал здесь изо всех сил, но, к сожалению, и белоруска, и ее семья были найдены мертвыми.

В эти последние дни и ночи, когда еще можно отыскать живых людей, спасательные работы не останавливаются ни на минуту, трудятся 24 на 7. Около 2 часов ночи здесь работают белорусские ребята из спецподразделения "ЗУБР", освещают прожекторами территорию и ведут поиски. И так работают до утра, пока на смену не приедет новая группа с новыми силами.

А рядом за происходящим следят местные. Кто-то потерял свой дом, кто-то приехал в надежде, что из-под завалов достанут живым его родственника. В глазах читается надежда и боль. На протяжении ночи они жгут здесь костры и не идут домой даже те, у кого еще осталось жилье, боятся.

"Я не хочу идти домой, - говорит местный житель, - потому что дом может разрушиться, вдруг он треснул, или может начнется новое землетрясение.

С рассветом костры продолжают тлеть словно надежда, которую теплят у себя в сердце родственники пропавших без вести.

"Под завалами этого дома находится моя жена. Она была здесь на работе, когда все случилось. Она сейчас там. Даже не знаю, жива ли, вряд ли, - сокрушается другой житель.





После случившегося многие жители Кахраманмараша признаются, что хотят уехать в соседние города. И не только потому, что те места не пострадали, но и потому что жить здесь, где не осталось не дома не близких, а лишь страх и боль - очень сложно.

"Вот там стоял мой дом, - говорит пострадавший. - Вот, видите эту кучу бетона? Там был мой дом. Его сейчас нет. Он рухнул. Сложился как карточный домик. У меня сейчас ничего не осталось".

"Мы, турецкие спасатели, будем работать несмотря ни на что. Мы надеемся, что еще хоть кто-то жив. И спасибо нашим друзьям-спасателям из других стран. Они нам очень помогают. Нам нужна эта помощь.

К этому моменту число погибших в Турции перевалило за 20 тыс. Еще 80 тыс. человек пострадавших. Из зоны бедствия эвакуированы почти 100 тысяч жителей. Но сами местные говорят, что число погибших может быть в разы больше. Вечер, когда произошло землетрясение, был достаточно холодным для этих мест, поэтому почти все люди находились дома.





Буквально в считанные часы Республика Беларусь в лице главы государства отреагировала не только на словах, но и на деле. Было направлено соболезнование главы государства, издан указ, поручения направить 64 специалиста. Эти землетрясения затронули сразу 10 провинций, в которых было объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца. Масштабы разрушения огромные. Мы собрали гуманитарную помощь (и продовольствие, и одежду теплую, лекарства, игрушки) и передали турецкой стороне. Виктор Рыбак, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции