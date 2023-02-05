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Белорусская молодежь инициирует новые проекты по сохранению общей исторической памяти
Молодежь Беларуси инициирует новые проекты по сохранению общей исторической памяти. Их озвучили во время телемоста Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
"Марафон мужества" предусматривает посещение мест захоронения, мемориалов и обелисков, их восстановление и благоустройство. Предлагает молодежная палата оборудовать партизанские стоянки и лагеря на приграничных территориях. В Беларуси это Могилевская, Гомельская и Витебская области.
Еще одним знаковым объектом, к восстановлению которого приступит союзная молодежь, станет "Буйничское поле". Там впервые было создано массовое народное ополчение, а немцам активно противостояли и тульские дивизии.
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