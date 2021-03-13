Белорусская мраморная говядина на экспорт

Несмотря на то что пандемия вызвала шок мировой экономики, мы пытались минимизировать ее последствия как на государственном, так и на хозяйственном уровнях. Мы не только не остановили производства, но и искали новые направления. В Беларуси активно осваивают производство говядины премиум-класса. Выращивание племенных пород для получения мраморного мяса стало перспективным направлением животноводства. Такое поголовье требует особого ухода и тщательно подобранного рациона питания. В итоге всего за 13 месяцев породистые бычки достигают 570 килограммов. Свою продукцию аграрии поставляют как на внутренний рынок, так и на экспорт. О производстве отечественного деликатеса в репортаже Юрия Карнеловича.



Отечественная говядина премиум-класса

У Марины Граевской сейчас самый ответственный период. На ферме настоящий бум. Телята рождаются практически каждый день. И именно от профессиональных и грамотных действий в их первые минуты жизни зависят будущие привесы и правильное развитие племенных животных.



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