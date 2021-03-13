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Белорусская мраморная говядина на экспорт
Несмотря на то что пандемия вызвала шок мировой экономики, мы пытались минимизировать ее последствия как на государственном, так и на хозяйственном уровнях. Мы не только не остановили производства, но и искали новые направления. В Беларуси активно осваивают производство говядины премиум-класса. Выращивание племенных пород для получения мраморного мяса стало перспективным направлением животноводства. Такое поголовье требует особого ухода и тщательно подобранного рациона питания. В итоге всего за 13 месяцев породистые бычки достигают 570 килограммов. Свою продукцию аграрии поставляют как на внутренний рынок, так и на экспорт. О производстве отечественного деликатеса в репортаже Юрия Карнеловича.
Отечественная говядина премиум-класса
У Марины Граевской сейчас самый ответственный период. На ферме настоящий бум. Телята рождаются практически каждый день. И именно от профессиональных и грамотных действий в их первые минуты жизни зависят будущие привесы и правильное развитие племенных животных.
Собственная селекция - залог качественного мяса
Меню для буренок выверено до граммов
Уход за животными отличается от привычных стандартов. Телята долгое время находятся с коровами, затем переводятся на вольный выгул. Строгий ветеринарный контроль на протяжении всей жизни. И самое главное - особый рацион питания. Меню составляет лично главный зоотехник хозяйства.
Приготовление корма в автоматическом режиме происходит в специальном цеху. За дозировкой всех питательных элементов следит компьютерная программа.
В СПК выращивают животных не только для получения мраморного мяса, но и на племенные цели. К примеру, вот этот молодняк уже в скором времени отправится по всей Беларуси и даже за границу.
Герефордская порода пользуется спросом в Казахстане. Сейчас прорабатываются и другие среднеазиатские рынки. У племенных животных хороший экспортный потенциал, уверяют в хозяйстве. В год здесь готовы продавать более 100 буренок.