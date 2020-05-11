Белорусская нотариальная палата освободит медиков от уплаты тарифа на свои услуги

Речь идет обо всем персонале, который оказывает помощь пациентам с коронавирусом. Для того чтобы попасть на прием, медработникам нужно лишь по телефону сделать предварительную запись, после чего прийти в любую нотариальную контору. Также с сегодняшнего дня медики могут получить бесплатную консультацию и по телефону. Акция продлится по 30 июня.



Также с этого дня и до конца мая нотариусы будут давать бесплатные консультации всем гражданам.



