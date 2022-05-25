ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусская нотариальная палата получила статус базовой организации в сфере нотариата государств СНГ

Белорусская нотариальная палата получила статус базовой организации в СНГ в сфере нотариальной деятельности. Инициативу Минюста поддержали во время заседания Совета министров иностранных дел Содружества. Создание площадки обеспечит высокий уровень исполнения международных договоров в сфере правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и иным делам. Кроме этого, у нас будут собраны лучшие нотариальные практики стран Содружества.

Основной задачей создания базовой организации является развитие механизмов правового сотрудничества в сфере организации нотариальной деятельности. Важно для нотариусов: будут выявляться лучшие практики и совершенствоваться профессиональные навыки нотариусов стран СНГ, что позволит повысить уровень оказываемых населению услуг.
Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты, руководитель базовой организации государств - участников СНГ в сфере нотариальной деятельности
Это первая базовая организация в сфере юстиции на пространстве СНГ, и это пример слаженной работы. Такой статус в СНГ присваивается флагманским организациям, это своего рода высокая оценка деятельности Белорусской нотариальной палаты. Это дополнительные возможности для развития международного сотрудничества.
Александр Басалыга, замначальника управления международного сотрудничества Министерства юстиции Беларуси

Белорусская нотариальная палата также член Международного союза нотариата. Партнерские отношения установлены и с нотариатами государств - участников СНГ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все