Белорусская нотариальная палата получила статус базовой организации в сфере нотариата государств СНГ

Это первая базовая организация в сфере юстиции на пространстве СНГ, и это пример слаженной работы. Такой статус в СНГ присваивается флагманским организациям, это своего рода высокая оценка деятельности Белорусской нотариальной палаты. Это дополнительные возможности для развития международного сотрудничества.

Александр Басалыга, замначальника управления международного сотрудничества Министерства юстиции Беларуси