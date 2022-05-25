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Белорусская нотариальная палата получила статус базовой организации в сфере нотариата государств СНГ
Белорусская нотариальная палата получила статус базовой организации в СНГ в сфере нотариальной деятельности. Инициативу Минюста поддержали во время заседания Совета министров иностранных дел Содружества. Создание площадки обеспечит высокий уровень исполнения международных договоров в сфере правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и иным делам. Кроме этого, у нас будут собраны лучшие нотариальные практики стран Содружества.
Основной задачей создания базовой организации является развитие механизмов правового сотрудничества в сфере организации нотариальной деятельности. Важно для нотариусов: будут выявляться лучшие практики и совершенствоваться профессиональные навыки нотариусов стран СНГ, что позволит повысить уровень оказываемых населению услуг.
Это первая базовая организация в сфере юстиции на пространстве СНГ, и это пример слаженной работы. Такой статус в СНГ присваивается флагманским организациям, это своего рода высокая оценка деятельности Белорусской нотариальной палаты. Это дополнительные возможности для развития международного сотрудничества.
Белорусская нотариальная палата также член Международного союза нотариата. Партнерские отношения установлены и с нотариатами государств - участников СНГ.
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