Белорусская оппозиция создана и оплачивается Польшей, Литвой и Европейским союзом

О том, что белорусская оппозиция не имеет права говорить от имени народа, высказался генеральный директор Центра политической информации. Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, считает, что она создана и оплачивается Польшей, Литвой и Европейским союзом. И сейчас существуют все предпосылки, чтобы превратить Беларусь в поле битвы. И Россия этого не допустит.