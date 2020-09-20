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Белорусская оппозиция создана и оплачивается Польшей, Литвой и Европейским союзом

О том, что белорусская оппозиция не имеет права говорить от имени народа, высказался генеральный директор Центра политической информации. Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, считает, что она создана и оплачивается Польшей, Литвой и Европейским союзом. И сейчас существуют все предпосылки, чтобы превратить Беларусь в поле битвы. И Россия этого не допустит.

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