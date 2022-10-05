3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусская политика в сфере безопасности остается максимально транспарентной для общества
Наша безопасность во всех ее проявлениях сегодня на первом плане. Военно-политическая ситуация вокруг Беларуси складывается непросто. Время такое. Нужно быть всегда готовыми постоять за себя.В Беларуси здраво оценивают обстановку и риски. Всегда начеку, готовы адекватно реагировать на возможные угрозы.
Начали не вчера. Последовательно на протяжении последних десятилетий мы выстраиваем национальный щит безопасности, в том числе модернизируя Вооруженные силы. И белорусская политика в сфере безопасности остается максимально транспарентной для общества. Всем фейкометам назло.
Это подчеркнул сегодня и первый заместитель госсекретаря Совета безопасности в разговоре с нашими журналистами. А раздутую "диванным" сообществом тему насчет якобы возможной войны или мобилизации Павел Муравейко назвал очередным поводом для получения дополнительного финансирования.
Количество фейков насчет якобы возможной войны в Беларуси и мобилизации множится каждый час. Так называемые эксперты пытаются связать несвязуемое. Предлагаю еще раз проговорить, что сейчас проходит в нашей стране, как это называется, цели.
О ситуации на границе
Учения. Плановые проверки. Конечно, все это не на пустом месте. Мы видим угрозу и адекватно реагируем на происходящее, в том числе и на провокации, которые то и дело устраивает Украина на белорусской границе.
Все акценты в вопросах военно-политической обстановки, которая складывается вокруг страны, расставим вместе с первым заместителем госсекретаря Совета безопасности Павлом Муравейко в это воскресенье в "Главном эфире".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов