Наша безопасность во всех ее проявлениях сегодня на первом плане. Военно-политическая ситуация вокруг Беларуси складывается непросто. Время такое. Нужно быть всегда готовыми постоять за себя.В Беларуси здраво оценивают обстановку и риски. Всегда начеку, готовы адекватно реагировать на возможные угрозы.

Начали не вчера. Последовательно на протяжении последних десятилетий мы выстраиваем национальный щит безопасности, в том числе модернизируя Вооруженные силы. И белорусская политика в сфере безопасности остается максимально транспарентной для общества. Всем фейкометам назло.

Это подчеркнул сегодня и первый заместитель госсекретаря Совета безопасности в разговоре с нашими журналистами. А раздутую "диванным" сообществом тему насчет якобы возможной войны или мобилизации Павел Муравейко назвал очередным поводом для получения дополнительного финансирования.

Количество фейков насчет якобы возможной войны в Беларуси и мобилизации множится каждый час. Так называемые эксперты пытаются связать несвязуемое. Предлагаю еще раз проговорить, что сейчас проходит в нашей стране, как это называется, цели.

О ситуации на границе

Учения. Плановые проверки. Конечно, все это не на пустом месте. Мы видим угрозу и адекватно реагируем на происходящее, в том числе и на провокации, которые то и дело устраивает Украина на белорусской границе.