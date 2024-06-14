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Белорусская православная церковь и "Белая Русь" подписали соглашение о сотрудничестве. Расскажем о совместных проектах

Два крупных общественных института - Белорусская православная церковь и объединение "Белая Русь" - подписали договор о сотрудничестве, цель которого - объединить усилия и совместно реализовывать инициативы в сфере укрепления традиционных ценностей, семьи, в популяризации здорового образа жизни, развитиидуховности и воспитаниипатриотизма.

Глава Белорусского экзархата и председатель общественной организации приняли участие в торжественной церемонии, которая открывает новую страницу в истории гуманитарного сотрудничества государства и церкви.

Государство и церковь: стратегическое взаимодействие

Программа сотрудничества готова к реализации. Мероприятия коснутся волонтерской деятельности, информирования и просвещения населения. Совместные проекты затронут борьбу с зависимостями, участие в благотворительных акциях, интерактивы с детьми и молодежью.

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