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Белорусская православная церковь и "Белая Русь" подписали соглашение о сотрудничестве. Расскажем о совместных проектах
Два крупных общественных института - Белорусская православная церковь и объединение "Белая Русь" - подписали договор о сотрудничестве, цель которого - объединить усилия и совместно реализовывать инициативы в сфере укрепления традиционных ценностей, семьи, в популяризации здорового образа жизни, развитиидуховности и воспитаниипатриотизма.
Глава Белорусского экзархата и председатель общественной организации приняли участие в торжественной церемонии, которая открывает новую страницу в истории гуманитарного сотрудничества государства и церкви.
Государство и церковь: стратегическое взаимодействие
Программа сотрудничества готова к реализации. Мероприятия коснутся волонтерской деятельности, информирования и просвещения населения. Совместные проекты затронут борьбу с зависимостями, участие в благотворительных акциях, интерактивы с детьми и молодежью.
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