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Белорусская православная церковь и Национальная библиотека подписали соглашение о партнерстве

Белорусская православная церковь и Национальная библиотека подписали соглашение о партнерстве.

Документом предусмотрены издательская, образовательная деятельность и духовно-нравственное просвещение, что будет способствовать сохранению духовности и традиционных ценностей. Также участники круглого стола обменялись опытом, обсудили влияние на общество различных аспектов духовности и культуры, сохранение национальных традиций и современные вызовы.

Участники встречи разрабатывают цикл новых мероприятий на 2024 год, посвященных сохранению традиций в условиях современности.