Белорусская православная церковь и Национальная библиотека подписали соглашение о партнерстве.

Документом предусмотрены издательская, образовательная деятельность и духовно-нравственное просвещение, что будет способствовать сохранению духовности и традиционных ценностей. Также участники круглого стола обменялись опытом, обсудили влияние на общество различных аспектов духовности и культуры, сохранение национальных традиций и современные вызовы.

