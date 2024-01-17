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Белорусская православная церковь и Национальная библиотека подписали соглашение о партнерстве
Белорусская православная церковь и Национальная библиотека подписали соглашение о партнерстве.
Документом предусмотрены издательская, образовательная деятельность и духовно-нравственное просвещение, что будет способствовать сохранению духовности и традиционных ценностей. Также участники круглого стола обменялись опытом, обсудили влияние на общество различных аспектов духовности и культуры, сохранение национальных традиций и современные вызовы.
Участники встречи разрабатывают цикл новых мероприятий на 2024 год, посвященных сохранению традиций в условиях современности.