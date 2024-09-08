Белорусская промышленность продолжает положительную динамику роста - Александр Ефимов

Белорусская промышленность продолжает положительную динамику роста. Об этом в программе "Главный эфир" заявил министр промышленности Беларуси Александр Ефимов.

За полугодие и за 8 месяцев хорошие темпы роста по объемам производства и что самое главное - по экспорту, отметил глава ведомства. "Причем прирастаем по экспорту в страны так называемой дальней дуги. И по итогам 9 месяцев ожидаем экспорт туда в размере 115 %. При этом если брать такие регионы, как Африка, там мы вовсе нарастили наш экспорт в полтора раза", - подчеркнул он.

"Программа импортозамещения и постоянное снижение потребления импортных комплектующих у нас также активно продолжается, - отметил Александр Ефимов. - И с каждым месяцем наши предприятия осваивают всю новую и новую гамму комплектующих для того, чтобы полностью обеспечить независимость наших производств".

"Потому что через использование нашей компонентной базы мы в том числе влияем и на качество выпускаемой продукции", - пояснил он.

По итогам 8 месяцев по объему производства мы прирастаем в размере более 110 %, если брать в денежном выражении. По экспорту - порядка 104 %. Но это, хочу отметить, к рекордному прошлому году в части экспорта. Александр Ефимов

2023 год, по словам министра, был рекордным в плане экспорта."При этом видим хорошие резервы для увеличения экспортных поставок уже и на 2025 год", - считает глава ведомства.

Мы активно приступили к разработке бизнес-планов на 2025 год. В самое ближайшее время будем проводить их защиту. В основу бизнес-планов ложатся именно наработки в виде контрактов, предконтрактных соглашений, договоренностей, меморандумов. В этой части мы не видим особых проблем. Александр Ефимов

Глава ведомства уверен, что до конца года наработают клиентскую базу не только на 1-е полугодие 2025 года, но и на весь год.