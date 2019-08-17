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Белорусская сборная вошла в пятерку сильнейших команд Армейских игр - 2019
"Серебряная" новость пришла сегодня из подмосковного Алабино.
Из 39 стран-участниц белорусская сборная вошла в пятерку сильнейших команд Армейских игр - 2019, завоевав 2 золота, 7 серебряных наград и 3 бронзы. Позади две недели напряженной борьбы. Из 24 команд в финал вошли 4 сильнейшие. Удалось ли белорусским танкистам улучшить прошлогодний результат? О боевом духе, страсти к победе и борьбе характеров Дарья Белоусова-Петровская.
Из 24 стран в финал "Танкового биатлона" прошли только 4 сильнейшие: Беларусь, Россия, Казахстан и Азербайджан
Сегодня на трибунах полигона Алабино горячо. Болельщики срывают голоса, чтобы морально поддержать дух своих команд. Белорусская часть не только самая громкая, но и самая креативная.
Из 24 стран в финал "Танкового биатлона" прошли только 4 сильнейшие. Это Беларусь, Россия, Казахстан и Азербайджан. В прошлом году наши танкисты завоевали бронзу, поэтому сейчас мечтают не только войти в тройку лидеров, но и улучшить результат. "Эстафета" - один из самых напряженных и эмоциональных конкурсов. От каждой страны участвуют по три экипажа. Все стартуют одновременно, поэтому очень важно сразу показать хорошую скорость и меткую стрельбу. Ведь за каждый промах команда получает штрафной круг в 500 метров.
В Армейских играх - 2019 белорусы приняли участие в 18 из 32 конкурсов и завоевали 12 медалей
Командам предстоит преодолеть дистанцию в 50 километров, поразить 24 мишени и пройти 27 препятствий. Это колейный мост, противотанковый ров, минное поле, 7-метровый косогор и огневая полоса. Белорусы, которым по жеребьевке выпал зеленый танк и третья дорожка, стартовали первыми, сразу набрали хорошую скорость, но из-за нескольких промахов получили штрафное время.
Финал получился очень эмоциональным и непростым. Белорусам благодаря хорошей скорости и точной стрельбе удалось выйти не второе место. Со временем 1 час 41 минута и 22 секунды сборная нашей страны завоевала серебро.
В Армейских играх - 2019 белорусы приняли участие в 18 из 32 конкурсов и завоевали 12 медалей. 2 золота у белорусских снайперов и спецназа. Серебро сборной Беларуси принесли наши танкисты, а также военные инженеры, десантники, кинологи, повара и мастера беспилотного боя. И три бронзы у летчиков, водителей и связистов.
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