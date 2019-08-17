"Серебряная" новость пришла сегодня из подмосковного Алабино.



Из 39 стран-участниц белорусская сборная вошла в пятерку сильнейших команд Армейских игр - 2019, завоевав 2 золота, 7 серебряных наград и 3 бронзы. Позади две недели напряженной борьбы. Из 24 команд в финал вошли 4 сильнейшие. Удалось ли белорусским танкистам улучшить прошлогодний результат? О боевом духе, страсти к победе и борьбе характеров Дарья Белоусова-Петровская.



Из 24 стран в финал "Танкового биатлона" прошли только 4 сильнейшие: Беларусь, Россия, Казахстан и Азербайджан

Сегодня на трибунах полигона Алабино горячо. Болельщики срывают голоса, чтобы морально поддержать дух своих команд. Белорусская часть не только самая громкая, но и самая креативная.

Из 24 стран в финал "Танкового биатлона" прошли только 4 сильнейшие. Это Беларусь, Россия, Казахстан и Азербайджан. В прошлом году наши танкисты завоевали бронзу, поэтому сейчас мечтают не только войти в тройку лидеров, но и улучшить результат. "Эстафета" - один из самых напряженных и эмоциональных конкурсов. От каждой страны участвуют по три экипажа. Все стартуют одновременно, поэтому очень важно сразу показать хорошую скорость и меткую стрельбу. Ведь за каждый промах команда получает штрафной круг в 500 метров.





В Армейских играх - 2019 белорусы приняли участие в 18 из 32 конкурсов и завоевали 12 медалей

